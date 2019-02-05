РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 фев. Возле эвакуированного торгового центра «Выходной» в подмосковных Люберцах полицейские организовали оцепление, людей не пускают на территорию в радиусе 200 метров, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник поступил звонок о минировании ТЦ «Выходной». На месте работают сотрудники ГИБДД, медицины катастроф, пожарно-спасательной части №27, кинологи с собаками.

Полицейские организовали оцепление, эвакуированных людей попросили уйти с территории в радиусе 200 метров. Инспекторы ГИБДД ограничили движение по Октябрьскому проспекту возле ТЦ, проезд возможен только в сторону Москвы.