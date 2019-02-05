РИАМО - 5 фев. Анонимные сообщения с угрозой минирования на данный момент поступили в адрес 16 общественных и административных объектов с массовым пребыванием людей в Москве, сообщает РИА Новости.

«Поступили сообщения об угрозах взрыва в 12 ТЦ, одной школе и трех административных зданиях в Москве. Эвакуация людей пока не проводится», – сказал представитель экстренных служб столицы.

Очередная волна сообщений о минировании административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе, затронув территорию от Дальнего Востока до Центральной России.

Счет эвакуированных шел на тысячи. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

Также волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок началась в России в сентябре 2017 года. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась.

Сообщения о «минировании» зданий в Москве поступают из‑за рубежа>>