РИАМО - 5 фев. Похороны российского рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, пройдут в закрытом режиме, сообщил РИАМО во вторник источник, знакомый с ситуацией.

Прощание с музыкантом состоится 6 февраля в морге Центральной клинической больницы в Москве. По данным СМИ, Децла похоронят на Пятницком кладбище.

«По решению родственников похороны планируется провести в закрытом режиме», - сказал собеседник агентства.

Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в ночь на 3 февраля после выступления в ночном клубе Posh в Ижевске. Предварительной причиной смерти артиста названа сердечная патология.

Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году он выпустил альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Наиболее известные песни Децла - «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь» и другие.