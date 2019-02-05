РИАМО – 5 фев. Интеллектуальную транспортную систему «Умная дорога» опробуют на участке Волоколамского шоссе в Красногорске до июля, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Мы хотим попробовать начать развитие интеллектуальной транспортной системы «Умная дорога» с участка Волоколамского шоссе в Красногорске, где у нас постоянные транспортные проблемы. После запуска развязки пробка ушла дальше, чтобы снизить заторы мы разработали комплекс мероприятий. До июля мы постараемся провести аппаратную систему, чтобы на 15-20% снизить транспортную напряженность на Волоколамском шоссе», – сказал Гержик журналистам во вторник.

Он отметил, что в частности, для регулирования потоков будут синхронизированы светофоры, для водителей информацию разместят на специальных табло.