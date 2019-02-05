РИАМО – 5 фев. Замдиректора департамента производства полетов ПАО «Аэрофлот» Анатолия Якимчука задержали в конце декабря, тогда же ему предъявили обвинение по части 3 статьи 291 УК («Дача взятки должностному лицу»), сообщает во вторник РБК.

«Материалы поступили в Тушинский районный суд. Судебное заседание было назначено на 28 января, но его перенесли из-за неявки свидетелей», – отметил информированный источник издания в МВД.

Он пояснил, что самого Якимчука отпустили домой под подписку о невыезде.



Заслуженный пилот России Якимчук — заместитель директора департамента производства полетов «Аэрофлота», которым руководит Игорь Бурыкин. Данный департамент структурно подчиняется летному директору авиакомпании Игорю Чалику.



«Якимчук пытался дать взятку – 50 тысяч рублей председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому», – заявил источник.

По его словам, Потиевский рассказал об этом факте сотрудникам правоохранительных органов.



«При прохождении медицинской комиссии в одном из исследований был получен плохой результат. С такими показателями Якимчук, которому исполнилось 65 лет, не мог быть допущен к полетам», – дополнил собеседник издания.

Он подчеркнул, что главный пилот попытался решить проблему, дав взятку.

«В рамках этого уголовного дела следователь также опросит летного директора ПАО «Аэрофлот» Игоря Чалика», – заключается в сообщении.