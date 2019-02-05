РИАМО - 5 фев. В хостеле ООО «Тут как дома» на юго-востоке Москвы зафиксировали очаг кори, признаки болезни выявлены у 25 постояльцев, в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

В связи с регистрацией 2 февраля случая кори в хостеле ООО «Тут как дома» управление Роспотребнадзора незамедлительно приступило к проведению эпидемиологического расследования.

«Как установлено при расследовании, заболевший не был привит против кори, заболел 28 января, за медицинской помощью не обращался и в связи с ухудшением состояния был госпитализирован 2 февраля. Впоследствии 3 февраля был госпитализирован с диагнозом «корь» второй проживавший в хостеле иностранный гражданин. В хостеле управлением Роспотребнадзора по Москве совместно с медицинскими работниками организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе медицинские осмотры и наблюдение за контактными, вакцинация лиц, не привитых против кори», - отмечается в материале.

По данным на сайте, все работники хостела здоровы, они имеют прививки против кори. В целях предупреждения распространения заболевания привито более 1370 человек, вакцинация продолжается. В ходе медосмотра контактных выявлено 23 человека, проживавших в хостеле, с температурой и катаральными явлениями без сыпи, которые также госпитализированы в инфекционный стационар с диагнозом «ОРВИ, контакт с корью».

В связи с выявлением в хостеле нарушений санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общественных зданий и помещений в отношении юридического лица ООО «Тут как дома» составлен протокол об административном правонарушении. Эпидемиологическое расследование продолжается.