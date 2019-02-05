РИАМО – 5 фев. В столице вечером во вторник ожидается похолодание, москвичей призвали быть осторожными на дороге из-за образования гололедицы, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«В Москве похолодало, к вечеру температура может опуститься до минус 11 градусов. Будьте осторожны, внимательны и заботливы на дороге», – говорится в сообщении.

Водителям также посоветовали не рисковать и соблюдать скоростной режим.

«Держитесь подальше от других машин, пешеходы – поближе друг к другу», – заключается в материале.

Во вторник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков.