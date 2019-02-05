РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 фев. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ранения 12-летнего мальчика в Подольске, следователи выясняют, из какого оружия и кем был произведен выстрел, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Третьего февраля в Подольске 12-летний мальчик был госпитализирован в больницу с диагнозом: «проникающее ранение брюшной полости». Была проведена операция, жизни ребенка ничего не угрожает.

«В следственный отдел по Подольску ГСУ СК России по Московской области из УМВД России по Подольску поступил материал проверки по факту причинения малолетнему ребенку ранения. По результатам проведенной проверки следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей №111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего», – сказал представитель ведомства.

Он добавил, что в ходе опроса мальчик сообщил следователю свою версию произошедшего, однако до настоящего времени она не нашла своего подтверждения.

«Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленного на установление всех обстоятельств, при которых ребенок получил ранение, а также из какого оружия и кем был произведен выстрел», – отметил представитель ведомства.