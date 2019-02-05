РИАМО – 5 фев. Все жильцы из трех домов в ЗАО и ЮЗАО столицы заключили договоры на новые квартиры по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

100% жильцов из трех домов, расположенных в Можайском районе и в Южном Бутове, оформили документы для переселения в новостройки по программе реновации. Жильцы домов по адресам: Гродненская улица, дом 7, Гродненская улица, дом 9, Краснолиманская улица, дом 25 заключили договоры на новые квартиры в четырех новостройках, расположенных в тех же административных районах по адресам: улица Гжатская, 16, улица Красных Зорь 59Б, улица Изюмская 49, корпус 2, улица Изюмская 55, корпус 1.

«Всем 139 семьям, проживавшим в пятиэтажных домах по адресам: Гродненская улица, дома 7 и 9, а также в трехэтажном доме на Краснолиманской улица, дом 25, были предложены квартиры в домах-новостройках, расположенных поблизости. Абсолютно все семьи заключили договоры на новые квартиры и уже переехали в них», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, шесть семей воспользовались своим правом на докупку площадей при переселении по программе реновации.

«После принятия городом решений о выводе из эксплуатации из трех отселенных домов в Западном и Юго-Западном административных округах будет обеспечен их снос», – дополнил Гаман.

В ЗАО и ЮЗАО, помимо трех домов, расположенных на Гродненской улице, дом 7, Гродненской улице, дом 9, Краснолиманской улице, дом 25 в процессе переселения находятся 23 дома, в которых проживает 1633 семьи.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 308 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.