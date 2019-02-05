РИАМО – 5 фев. Благодаря открытию первых двух Московских центральных диаметров столичные власти рассчитывают значительно разгрузить пассажиропоток на крайних станциях метро и на вокзалах, сообщил журналистам во вторник начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

«Мы ожидаем только от первых двух диаметров на первом этапе уже разгрузку критических перегонов на линиях метро. Где-то разгрузятся вокзалы. Что самое главное – разгрузятся крайние станции метро, где сегодня пассажиры из электричек «залпово» выходят и пересаживаются», – сказал Акимов.

Он отметил, что для пассажиров МЦД необходимо обеспечить такой же уровень качества, который предоставляется в метро и на МЦК.

Первые два диаметра: МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск запустят уже в конце 2019 – начале 2020 года. МЦД будет работать, как метро, – с 05:30 до 01:00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту «Тройка».