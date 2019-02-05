РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 фев. В подмосковном Подольске разыскивают 38-летнего Андрея Жукова, который пропал в середине декабря 2018 года, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание, помогите найти человека! Пропал Андрей Жуков в возрасте 38 лет. Территориально может находиться в городах Москва и Подольск Московской области. С 17 декабря 2018 года он не выходит на связь с родственниками», – говорится в сообщении.

Рост Жукова 175 сантиметров. Он нормального телосложения, со светлыми короткими волосами и серо-голубыми глазами. Был одет в черную кожаную куртку с мехом, голубой свитер с белыми полосками, синие джинсы, черные ботинки и черную кепку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или «112».