РИАМО - 5 фев. В Подмосковье планируют внедрить программу «Мобильный инспектор» для сокращения времени реагирования на сообщения о недостатках содержания дорог и обеспечения порядка во время ДТП, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области Виктор Кузнецов.

«Необходимо внедрить в деятельность сотрудников дорожно-патрульной службы программный продукт «Мобильный инспектор», обеспечивающий порядок во время ДТП, в целях сокращения времени реагирования на сообщения о недостатках содержания улично-дорожной сети, исключения бюрократических проволочек», - сказал Кузнецов на заседании регионального правительства.

Он добавил, что смертность на дорогах за шесть лет сократилась на 45%.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик уточнил, что смертность на подмосковных дорогах снилась на 12,4% за 2018 год.