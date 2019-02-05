РИАМО - 5 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обратить особое внимание на муниципалитеты с наибольшим числом погибших на дорогах, там нужно оперативно устранить аварийные участки, передает корреспондент РИАМО.

Наибольшее число погибших от ДТП фиксируется в Ленинском, Одинцовском, Волоколамском районах, Звенигороде, Шатуре, Богородском, Павлово-Посадском городских округах, Истре, Ступине и Чехове, уточняется в презентации к докладу министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

«Прошу обратить внимание на каждый муниципалитет в антирейтинге. Не нужно откладывать это на завтра. Чем быстрее мы устраним аварийные участки, тем больше жизней сможем сохранить», - сказал Воробьев.

Как отметил Гержик, в план на 2019 год включены аварийные дороги, на которых погибло наибольшее количество людей, и дороги, которые в 2018 году были отремонтированы, а потому на них прогнозируется появление зон риска.

«Наша задача обеспечить снижение аварийности на этих дорогах не менее чем на 30%», - заключил Гержик.

Воробьев также поручил снизить смертность на дорогах в Подмосковье втрое - до четырех случаев на 100 тысяч.