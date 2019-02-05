РИАМО – 5 фев. Железнодорожники восстановили контактный провод на участке Павшино - Тушино Рижского направления Московской железной дороги, сейчас движение поездов осуществляется по всем путям, сообщается на сайте МЖД.

Диспетчеры столичной магистрали делают все от них зависящее, чтобы максимально сократить опоздание электропоездов.

«В районе станции «Павшино» был поврежден контактный провод на пути, по которому поезда следуют в сторону Москвы. На место оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. На период работ движение поездов на участке по направлению из Москвы не приостанавливалось», - говорится в сообщении.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра: 8(800)775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

«Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства», – заключается в сообщении.