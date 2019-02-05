РИАМО - 5 фев. Для создания максимально комфортных условий для пассажиров на первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД) планируется обеспечить устойчивую мобильную связь, сообщил журналистам во вторник начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

«Глобальной нашей задачей является вовлечение железнодорожного транспорта в городскую транспортную систему, создание для людей, для пассажиров максимально комфортных условий, создание условий для, так называемой, бесшовной поездки, перевозки, когда человек отталкивается в первую очередь от того, как ему комфортнее добраться из точки А в точку Б. Для того, чтобы МЦД-1 и МЦД-2 были максимально востребованными проектами, мы поставили себе задачу обеспечить такую же высокую планку качества и уровня сервиса, который мы уже предоставляем в Московском метрополитене, на МЦК и на наземном транспорте», - сказал Акимов.

Он рассказал, что проводились исследования уровня приема качества мобильной связи и сигнала LTE на полигонах МЦД-1 и МЦД-2.

«Результатами исследования стало то, что не везде прием сигнала сотовой связи устойчив, обнаружили пробелы, с которыми предложили совместно с операторам сотовой связи, «большой четверкой», как-то включить их в такой вопрос, такую задачу в планы на 2019 год. И большое спасибо, что коллеги откликнулись и в свои инвестиционные планы включили устранение этих пробелов», - сказал Акимов.

Он уточнил, что пробелы в устойчивом сигнале мобильной связи были выявлены на полигоне МЦД-1 от станции «Лобня» до платформы «Хлебниково», на МЦД-2 - от «Нахабино» до «Красногорска», а также от «Подольска» до «Битцы».

«Мы надеемся, что к моменту запуска, а это ориентировочно конец 2019 - начало 2020 года, мы получим устойчивый сигнал сотовой связи, поскольку текущий высокий ритм и необходимость решения повседневных задач, все-таки, диктует свои условия и необходимость нашим пассажирам быть всегда на связи», - сказал Акимов.

Он также отметил, что в вагонах электропоездов на первых двух диаметрах для пассажиров будет доступен городской Wi-Fi.

МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск планируют открыть для пассажиров в конце 2019 года - начале 2020 года. Всего прорабатываются маршруты пяти диаметров. Работать МЦД будет так же, как и столичное метро - с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать 5-6 минут в часы пик.

Московские центральные диаметры свяжут разрозненные направления Московской железной дороги. Также появятся удобные пересадки на подземку и МЦК. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут.