РИАМО – 5 фев. Будущее горнодобывающей отрасли обсудили в рамках «Недели горняка - 2019» в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС», отраслевое мероприятие собрало более тысячи ведущих представителей академического сообщества и бизнеса, руководителей государственных структур и регулирующих органов, топ-менеджеров горнодобывающего комплекса из 45 стран мира, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

По словам ректора НИТУ «МИСиС» Алевтины Черниковой, университет, являясь одним из ведущих вузов по подготовке инженеров для инновационных отраслей экономики, уделяет огромное значение укреплению связи науки и промышленности, в том числе горно-металлургической. С 28 января по 1 февраля университет провел крупнейшую в России международную отраслевую конференцию в области горного дела «Неделя горняка – 2019». На протяжении многих лет это мероприятие является главной площадкой по обсуждению актуальных проблем горнодобывающей промышленности и во многом определяет вектор развития отрасли в России. В этом году конференция состоялась при поддержке Минэнергетики, Минпромторга и Министерства науки и высшего образования РФ.

Выступая на открытии конференции, заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский подчеркнул, что президент и правительство России уделяют особое внимание решению проблем, которые стоят перед угольной промышленностью: это повышение технического уровня действующих предприятий и их безопасности, вопросы экологии, логистики как с точки зрения добычи, так и транспортировки сырья.

«В решении всех этих задач особое место занимает научное и образовательное сопровождение угольной отрасли. Именно поэтому на протяжении последних лет мы ввели практику проведения в Горном институте НИТУ «МИСиС» заседания специализированных рабочих групп, работа которых позволяет нам вырабатывать и реализовывать взвешенные решения», — отметил Яновский.

Как пояснила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, университет играет ключевую роль не только в формировании профильного рынка труда, но и в разработке инновационных технологий. В 2016 году в университете создан экспертный горный совет, куда входят ведущие ученые, представители госструктур отрасли и бизнес-сообщества, принимающие участие в разработке стратегии развития горной отрасли страны.

Алевтина Черникова добавила, что с 2018 года университет возглавляет комитет по стандартизации «Твердое минеральное топливо» Минэнерго РФ. Среди задач комитета — согласование методов отбора проб и метрологических характеристик результатов измерений показателей, характеризующих качество экспортируемой продукции. Выработка единых подходов направлена на снятие барьеров при экспорте российскими компаниями угля в Китай. Руководителем комитета назначена профессор НИТУ «МИСиС» Светлана Эпштейн.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская в своем выступлении отметила растущую роль университетов в деле повышения эффективности деятельности технологических компаний. По ее словам, университеты становятся информационными хабами, которые позволяют партнерам – промышленным компаниям, корпорациям — получить материал, необходимый для дальнейшего взаимодействия и перспективных исследований. По мнению Боровской, сегодня университетам необходимо уделять большое внимание развитию инфраструктуры, которая позволит создавать условия для трансформации информации в знания, применимые в университетах, науке, в производственных компаниях.

Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова в своем выступлении подчеркнула, что вуз формирует уникальную научно-образовательную инфраструктуру, в том числе и в регионах, ведет передовые исследования и разрабатывает технологии по запросу бизнес-сообщества, обеспечивая тем самым тесную связь науки и бизнеса.

«НИТУ «МИСиС» совместно с ключевым бизнес-партнером УК «Металлоинвест» ведет активную работу по созданию и развитию на территории Белгородской области горно-металлургического научно-образовательного кластера. Одним из практических шагов в развитии этого проекта стало открытие в 2017 году нового филиала университета в городе Губкине с целью реализации программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников предприятий холдинга, проведения совместных научных исследований», — отметила ректор университета Алевтина Черникова.

Еще одним знаковым событием для университета в 2018 году стало открытие филиала в Узбекистане. НИТУ «МИСиС» сотрудничает с ключевыми промышленными компаниями Узбекистана, в том числе с Алмалыкским ГМК, Навоийским ГМК, Узметкомбинатом и другими компаниями. По словам Черниковой, в этом году число студентов-первокурсников в филиале составило уже 150 человек. В следующем году планируется увеличить набор до 300 обучающихся. Сегодня филиал в городе Алмалыке работает над формированием актуальной научной повестки.

Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова также рассказала, что в 2018 году университет отметил столетний юбилей Московской горной академии, которая «создавалась с целью обеспечения страны высококвалифицированными работниками и научными деятелями».



Черникова добавила, что коллектив университета продолжает славные традиции своих предшественников и приумножает их. Ученые вуза ведут разработки в рамках федеральных целевых и президентских программ, а также исполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по заказу ведущих высокотехнологичных компаний и госструктур.

Алевтина Черникова также сообщила, что ежегодно между университетом и бизнес-партнерами заключается более 500 договоров. Такой подход дает синергетический эффект: ведет к увеличению объема научных исследований, количества и качества публикаций в высокорейтинговых научных изданиях, повышению показателя цитируемости.

«Цитируемость и востребованность наших ученых выросла за последние несколько лет в семь раз», – отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

НИТУ «МИСиС» активно работает над повышением престижа инженерного образования, привлекая талантливых и мотивированных абитуриентов из всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Если в 2012 году средний балл ЕГЭ составлял 67,3 балла, то по итогам приемной кампании-2018 он вырос до 82,8 балла. В течение ряда лет НИТУ «МИСиС» входит в топ-5 лучших технических университетов страны, согласно данным «Мониторинга качества приема в вузы», – заключила ректор университета Алевтина Черникова.

В этом году «Неделя горняка» была приурочена к столетней годовщине со дня рождения выдающегося отечественного ученого и педагога, ректора Московского горного института в период с 1962 по 1987 год, академика Владимира Ржевского.