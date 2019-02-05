РИАМО - 5 фев. Региональные дороги впервые стали безопаснее федеральных, смертность на подмосковных дорогах снизилась на 12,4% за 2018 год, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Смертность на дорогах в Московской области снизилась за 2018 год на 12,4%. Впервые за год погибло менее тысячи человек. Нам удалось сохранить жизни порядка 132 человек Впервые наши региональные дороги стали безопаснее федеральных», - сказал Гержик на заседании правительства.

Он отметил, что эффективной мерой стало строительство тротуаров.

По его словам, также на дорогах продолжают работу восемь мобильных бригад, которые оперативно реагируют на ДТП.

«Благодаря совместной работе с ГИБДД количество очагов аварийности в 2018 году сократилось в 1,5 раза», - добавил министр.