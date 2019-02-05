РИАМО – 5 фев. Столичный департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры передал специализированную технику и новые автомобили в служебных целях Центральному межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора, передает корреспондент РИАМО во вторник.

«Борьба с нелегальными перевозками, безопасность на дорогах, безопасность пассажиров – приоритеты правительства Москвы. Поэтому у нас было подписано соглашение о взаимодействии, оно подразумевает, в том числе, передачу необходимого оборудования и техники для Ространснадзора», – сказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что несколько лет в столице крайне остро стояла проблема нелегальных перевозок, но благодаря Ространснадзору их количество серьезно сократилось.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин отметил, что новая техника – ценный подарок для Ространснадзора.

«Последний раз технику Ространснадзор получал или покупал шесть лет назад. Сегодня совершенно другие технологии. И мы понимали, что в этом отношении мы от перевозчиков в какой-то степени отстаем», – резюмировал он.