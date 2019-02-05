РИАМО - 5 фев. Смертность на дорогах в Подмосковье необходимо сократить втрое - до четырех случаев на 100 тысяч, для этого в регионе предусмотрят новые способы снижения аварийности, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Безопасность дорожного движения в Московской области. Мы были на недопустимо низком месте по ДТП, в том числе со смертельным исходом. Комплекс мероприятий на федеральных, региональных муниципальных дорогах дает успех. Но президент в своем указе ставит новую задачу. Мы должны еще в три раза снизить смертность на дорогах - до четырех случаев на 100 тысяч», - сказал Воробьев на заседании правительства.

Он отметил, что «для этого нужно предусмотреть новые способы снижения аварийности».