РИАМО – 5 фев. Трагедии в столичном жилом доме на Никитском бульваре удалось избежать, если бы владельцы апартаментов и чиновники ответственно подходили к мерам пожарной безопасности, 4 февраля при возгорании в звездном доме погибли восемь человек, пишет в среду газета «Известия».

В ночь на понедельник в одной из квартир жилого дома в центре столицы на Никитском бульваре произошло возгорание, в результате которого погибли люди.

«К жертвам и потере имущества, по предварительным данным, могли привести несогласованные перепланировки в здании с деревянными перекрытиями. Проблема в том, что примерно половина желающих переделать квартиру россиян не соблюдают правила», – отмечается в сообщении.

Возгорание, по предварительным сведениям, началось в квартире №44, где в восьми комнатах проживает дочь знаменитого дирижера Юрия Башмета Ксения – именно она заявила о пожаре.

«Десять лет назад апартаменты были предположительно куплены у некоего гражданина США, который и сделал незаконную перепланировку. После нее в квартирах соседей пошли трещины, а во время пожара именно через пустоты распространялся угарный газ. Деревянные перекрытия быстро занялись пламенем, и несколько человек, проживавших этажом выше, погибли», – подчеркивается в материале.

Кроме того, соединение двух факторов – перекрытий из дерева и неконтролируемых перепланировок финансово обеспеченных граждан – необъяснимым образом делают наиболее подверженными риску крупных пожаров с жертвами и потерей имущества именно престижные дореволюционные здания в центрах Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов.

«Лишние или, наоборот, удаленные перекрытия могут нарушить работу инженерных конструкций», – заявил столичный архитектор Андрей Чернихов.

Обеспеченные граждане при перестройке своих жилищ часто идут в обход закона из-за сложной и муторной процедуры согласований.

«Для того чтобы утвердить даже простую перепланировку, нужно собрать серьезный пакет документов. Зачастую согласие всех контролирующих органов заполучить просто нереально, их требования могут противоречить друг другу. Даже если контролирующие органы выносят положительное решение, процедура согласования не заканчивается — изменения жилища должны быть зафиксированы в специальном акте, который предоставляется в жилищную инспекцию», – резюмируется в сообщении.

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