РИАМО – 5 фев. Мосгорсуд 11 и 13 февраля рассмотрит апелляционные жалобы на арест отца и родственника бывшего сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Басманного суда Москвы.

«Рассмотрение апелляционных жалоб в защиту интересов Арашукова Р.М. назначено на 9:45 13 февраля в зале Мосгорсуда. В защиту Арашукова Р.Т. назначено на 12:45 11 февраля в зале Мосгорсуда», – сказал собеседник агентства.

Ранее Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», но она «сказала ему, чтобы он вернулся на место».

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления – участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Также был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, советник главы «Газпром Межрегионгаз». Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

Басманный суд Москвы арестовал Рауля Арашукова до 30 марта.

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