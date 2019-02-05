РИАМО - 5 фев. Вывоз бытового мусора вышел в топ по жалобам на портале «Добродел», также наиболее активно жители обращают внимание властей на уборку снега, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«Топовые проблемы - на первом месте уборка снега, стабильно присутствует проблематика, связанная с вывозом бытовых отходов», - сказал Рымар.

Он добавил, что за неделю к порталу «Добродел» присоединились более 14 тысяч новых пользователей.

По словам министра, в течение прошлой недели поступило на 40% больше жалоб.

«Поступило 25 тысяч жалоб, это почти на 40% больше, чем за прошлый отчетный период. Ответили почти на 34 тысячи жалоб. Это больше, чем мы получили, это хороший показатель, мы отвечаем больше, чем нам жалуются», - сказал Рымар.

Портал «Добродел» создан в 2015 году для получения обратной связи и устранения проблем жителей Подмосковья. Ответы ведомств предоставляются в течение восьми рабочих дней.

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