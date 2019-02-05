РИАМО – 5 фев. Комплекс мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса представят в Московской области в феврале, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Предстоит большой форум в Сочи. Все это направлено на подключение инвестиций, развитие экономики, создание новых рабочих мест. Это стратегический вопрос. Хочу дать поручение – подготовить комплекс мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса. Нужно четко сформулировать, какой инструментарий есть», – сказал Воробьев во вторник на заседании правительства Подмосковья.

Доклад должен прозвучать на следующем заседании регионального правительства.