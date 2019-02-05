РИАМО - 5 фев. Елена Мухтиярова стала министром экономики и финансов Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«На должность министра экономки и финансов заступит Мухтиярова Елена Вячеславовна. Елена Вячеславовна хорошо вам знакома», - сказал Воробьев, открывая заседание правительства.

Елена Мухтиярова окончила «Московский университет потребительской кооперации в 2002 году. В Московской области занимала пост заместителя министра финансов региона с июня 2016 года. С 12 мая 2017 года Мухтиярова исполняла обязанности министра экономики и финансов Московской области.

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