РИАМО - 5 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил Михаила Ана новым министром инвестиций и инноваций Подмосковья, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Я бы хотел озвучить ряд кадровых назначений - Михаил Андреевич Ан, который раньше занимал должность министра экономики и финансов, сейчас будет работать на должности министра инвестиций и инноваций», - сказал Воробьев, открывая заседание регионального правительства.

Ан родился 19 марта 1981 года. Женат, трое детей.

В 2018 году стал финалистом всероссийского конкурса «Лидеры России».

С 2000 по 2006 год - работал в международных финансовых структурах, промышленных и консалтинговых организациях на аналитических и руководящих должностях, реализовывал проекты в сфере информационно-коммуникационных и Интернет-технологий.

С 2006 по 2011 год - начальник отдела развития инвестиционного климата департамента инвестиционной политики, заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Министерства экономического развития Российской Федерации.

С 2011 по 2014 год - первый заместитель руководителя, статс-секретарь департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. С 2014 по 2016 год - первый заместитель генерального директора АО «ВДНХ», руководитель ВДНХ ЭКСПО. С 2016 по 2017 год - заместитель директора департамента проектной деятельности правительства Российской Федерации. С ноября 2017 года был министром экономики и финансов Московской области.