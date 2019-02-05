РИАМО – 5 фев. Владислав Коган стал министром имущественных отношений Московской области , сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Министром имущественных отношений назначен Владислав Александрович Коган», – сказал Воробьев, открывая во вторник заседание правительства Московской области.

С февраля 2016 года он руководил имущественным комплексом ВДНХ.

Коган родился 8 октября 1977 года в Уфе. В 1999 году окончил Башкирский Государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С августа 1998 по 2011 год возглавлял юридическое направление разных компаний столицы. С мая 2011 года работал в департаменте имущества города Москвы. В ноябре 2012 года возглавил комитет по управлению имуществом администрации городского округа Химки, где проработал в должности председателя более 3 лет.