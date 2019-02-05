РИАМО – 5 фев. В Москве обнародовали цифры средней заработной платы в 2018 году, она составила 80881 рубль, сообщает RT.

Это следует из данных Мосгорстата за январь – ноябрь 2018 года.

«Это на 11,7% больше показателей за аналогичный период 2017 года. Больше всего зарплата выросла в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг (83599 рублей, +27,7%), образования (86144 рубля, +22,2%) и деятельности в области информации и связи (118903 рубля, +21,7%», – отмечается в сообщении.

Ранее на сайте издания были названы регионы России с самыми высокими зарплатами. В числе лидеров — ЯНАО, Чукотка и Hенецкий АО.

«В октябре 2018 года также был составлен рейтинг российских регионов, где в 2019 году ожидается наибольший рост зарплат», – заключается в материале.