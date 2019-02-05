РИАМО – 5 фев. Здоровью португальского тренера Жозе Моуринью, упавшего 4 февраля на льду после символического вбрасывания шайбы в матче чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и петербургским СКА, ничего не угрожает, сообщает РИА Новости.

Хоккейный поединок, состоявшийся в Балашихе 4 февраля, завершился со счетом 2:0 в пользу «Авангарда». После вбрасывания Моуринью поскользнулся на ковровой дорожке, которая была уложена на льду.

«С Жозе (Моуринью) все нормально, волноваться не надо. Я только что набрал (главному врачу сборной России по футболу Эдуарду) Безуглову, он провел с ними консультацию. Думаю, что все будет нормально», – заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.