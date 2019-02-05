РИАМО – 5 фев. Следствие объявило в международный розыск бывшего руководителя банка «Открытие» Евгения Данкевича, подозреваемого в растрате до 34 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя СК России Игорь Краснов.

По имеющимся данным, экс-глава ступил на скользкую дорожку летом 2017 года, занимая пост председателя правления «Открытия».

«Он вступил в преступный сговор с пока не установленными руководителями компаний O1 Group и «O1 Групп Финанс», являвшихся заемщиками «Открытия». Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в 1 тысячу руб. По версии следствия, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости», – отметил Краснов в интервью газете «Коммерсант», опубликованном во вторник.

Он добавил, что получив за них более 34 миллиардов рублей, O1 Group досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в «Открытии».

«Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 миллиардов рублей, а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников», – резюмировал Краснов.

По данным ряда СМИ, владелец указанных компаний Борис Минц и сооснователь «Открытия», уехал из России и обосновался с семьей в Великобритании.