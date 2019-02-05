РИАМО - 5 фев. В текущем году в подмосковном городском округе Можайск планируется завершение работ по созданию первого городского парка, сообщил журналистам глава округа Дмитрий Абаренов.

4 февраля в подмосковном Можайске прошла встреча администрации округа с населением. На встрече присутствовали министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев и заместитель министра ЖКХ Подмосковья Алексей Пятанов.

«Начали в прошлом году и в этом году завершим первый парк «Можайский». Нет на сегодняшний день городского парка, где можно было бы погулять с детьми», - сказал Абаренов.

Он отметил, что также в округе появятся 20 новых детских площадок.

По его словам, порядка 75% вопросов, прозвучавших в ходе встречи с жителями округа, касались проблем в сфере здравоохранения. Остальные вопросы были посвящены системе жилищно-коммунального хозяйства.

«Сегодняшняя встреча, в первую очередь, инициирована именно предыдущим встречами с жителями. Я очень благодарен правительству Московской области, что на встречу приехал заместитель министра ЖКХ, министр здравоохранения. Для жителей очень важно, они чувствуют поддержку именно губернатора Московской области. Не только глава с ними встречается, но и там, где вопросы областного значения, приезжают профильные министры - это крайне важно на сегодняшний день для нашего муниципального образования. И больше 90% из тех вопросов, которые были сегодня, они будут решены в течение, я думаю, этой недели», - добавил глава округа.