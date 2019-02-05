РИАМО - 5 фев. В подмосковном Можайском городском округе в 2020 году планируется начать строительство новой школы на 550 мест, также в сельском поселении Борисово будет построен новый Дом культуры, сообщил журналистам глава округа Дмитрий Абаренов.

4 февраля в подмосковном Можайске прошла встреча администрации округа с населением. На встрече присутствовали министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев и заместитель министра ЖКХ Подмосковья Алексей Пятанов.

«На сегодняшний день Можайский городской округ пользуется беспрецедентной поддержкой губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. И уже в этом году мы проектируем школу на 550 мест, в следующем году начнем ее строить», - сказал Абаренов.

Он добавил, что также в округе ведут работы по проектированию реконструкции центрального футбольного стадиона «Спартак», которую планируется начать в 2020 году.

«Мы будем проводить капитальный ремонт Дома культуры, в котором мы сейчас находимся. Мы построим новый Дом культуры в сельском поселении Борисово, где более 80 детей у нас занимаются в различных кружках», - добавил Абаренов.

Он отметил, что Можайск вошел в программу по капитальному ремонту очистных сооружений, износ которых к настоящему времени составляет более 90%.

«Сейчас будет проектирование, и в последующие три года, соответственно, капитальный ремонт данных очистных сооружений по городу Можайск. Дальше надеемся пройти по всему городскому округу. Соответственно более 70 миллионов на этот год уже выделено по ремонту дорожного полотна», - добавил глава округа.