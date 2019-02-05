РИАМО – 5 фев. Россиян могут избавить от забот при проверке правильности работы счетчиков воды и обязанности тестировать их, Росстандарт намерен внести в Госдуму законопроект, упрощающий данную процедуру, сообщил глава федерального агентства Алексей Абрамов.

«Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены. <…> Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик - достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы», – отметил Абрамов в интервью «Российской газете», опубликованном во вторник.

Глава Ростандарта подчеркнул, что в настоящее время вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития инициируются поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как «поверочное рабство» – обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов.

«Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, – обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании», – добавил Абрамов.

По его словам, эксперимент затронул небольшое количество многоквартирных домов в трех городах.

«Хотя централизованная поверка водосчетчиков, на наш взгляд, была бы удобнее и выгоднее потребителям, мы убедились, что жители многоквартирников еще не готовы самоорганизовываться и обращаться за таким форматом обслуживания», – резюмировал глава Росстандарта.