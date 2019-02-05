РИАМО - 5 фев. В Москве в ночь на вторник была зафиксирована самая высокая температура воздуха с начала зимы, воздух прогрелся до плюс 2,8 градуса, сообщил РИАМО во вторник ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня ночью была максимальная температура с начала зимы в Москве - плюс 2,8 градуса», - отметил Синенков.

Он добавил, что предыдущий максимум температуры был зафиксирован 18 января, тогда воздух прогрелся до плюс 2,5 градусов.

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, минимальная температура воздуха составит до минус пяти градусов.