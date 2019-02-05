РИАМО – 5 фев. Торжественные мероприятия в честь 76-й годовщины победы в Сталинградской битве состоялись в Александровском саду и конференц-зале здания правительства Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Подвиг героев Сталинграда подарил всему миру веру в победу, ведь враг больше не казался несокрушимым. Это невероятное чудо, которое совершили люди, полные стойкости, смелости и безусловной любви к Родине. Перед такими качествами ни один враг не имеет силы», — отметила заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Ирина Муравьева.

В материале добавляется, что в Александровском саду 2 февраля состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, к памятному знаку «Город-герой Сталинград» и стеле в честь российских городов воинской славы. Участвовали ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники органов исполнительной власти города и представительства Волгоградской области, волонтеры и кадеты.

«В большом конференц-зале здания правительства Москвы 4 февраля состоялись торжественная встреча и праздничный концерт. Перед ветеранами выступили народный артист России Николай Расторгуев и группа «Любэ», заслуженная артистка России Зара, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева», - уточняется на сайте.

Кроме того, родственники участника Сталинградской битвы Петра Быкова получили удостоверение к не врученной при его жизни награде — ордену Отечественной войны II степени.