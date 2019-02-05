РИАМО - 5 фев. К концу текущего года обеспеченность населения Можайского городского округа чистой водой вырастет до 85%, около шести водозаборных узлов (ВЗУ) введут в эксплуатацию в округе в 2019 году, сообщил журналистам заместитель министра ЖКХ Подмосковья Алексей Пятанов.

4 февраля в подмосковном Можайске прошла встреча администрации округа с населением. На встрече присутствовали министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев и заместитель министра ЖКХ Подмосковья Алексей Пятанов.

«Порядка шести ВЗУ в 2019 году будет введено, и дальше оставшиеся пять ВЗУ будут до 2022 года введены. Может раньше, но пока программа до 2022 года. И к концу года где-то на 85% будет обеспеченность чистой водой», - сказал Пятанов.

Он отметил, что во время встречи с населением, жители задавали вопросы по капитальному ремонту, чистой воде, отоплению.

«Мы проговорили по каждому из вопросов, записали жалобы жителей. Для себя определили дорожную карту, в которой мы будем реализовывать эти проблемы. В целом, все вопросы решаемые, тот есть здесь есть объективные, субъективные причины, тем не менее, я думаю, что мы все вопросы закроем в ближайшее время», - добавил Пятанов.