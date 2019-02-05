РИАМО - 5 фев. В подмосковном Можайске планируется дополнительно отремонтировать порядка 40 многоквартирных домов, также в округе реализуют программу по ремонту фасадов и кровель, сообщил журналистам заместитель министра ЖКХ Подмосковья Алексей Пятанов.

4 февраля в подмосковном Можайске прошла встреча администрации округа с населением. На встрече присутствовали министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев и заместитель министра ЖКХ Подмосковья Алексей Пятанов.

«Здесь будет сделано очень много по капитальному ремонту многоквартирных домов, потому что здесь есть основная программа. Соответственно, мы реализуем еще программу по ремонту фасадов и кровель. То есть здесь будет отремонтировано порядка на 160 миллионов рублей, плюс дополнительно еще выделено порядка 200 миллионов, здесь в районе 40 домов будет отремонтировано дополнительно», - сказал Пятанов.

Он добавил, что около 460 миллионов рублей планируется всего потратить на капитальный ремонт в округе в 2019 году.

«Мы понимаем как с ними (деньгами - ред.) справиться, и это приведет к тому, что на территории городского округа будет решен ряд таких существенных проблем, которые долгое и долгое время требовали для комфортного проживания жители», - добавил Пятанов.