РИАМО - 5 фев. В Подмосковье возможностью сдать Единый госэкзамен по китайскому языку, которая появилась у выпускников с этого года, воспользуются восемь человек, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«С этого года выпускники 2019 года смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку. В Подмосковье китайский язык в качестве иностранного выбрало восемь школьников», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

Китайский язык стал для сдающих ЕГЭ пятым иностранным языком на выбор после английского, немецкого, французского и испанского. Его включение в Единый госэкзамен связано с расширением сотрудничества России с КНР.

В течение нескольких лет проводилось тестирование механизма сдачи экзамена по китайскому языку. Трудности в этом процессе были связаны со спецификой китайского алфавита.