РИАМО – 5 фев. Из квартиры пожилой женщины в Тверском районе столицы неизвестный вынес около 1,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В службу «02» 4 февраля поступило сообщение от гражданки 1927 года рождения, пенсионерки, проживающей по адресу: улица Тверская, 6-1 о краже из квартиры по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 16:45 до 17:10 1 февраля в квартире по указанному адресу неизвестный свободным доступом совершил кражу 1 миллиона 500 тысяч рублей, принадлежащих потерпевшей», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

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