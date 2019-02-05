РИАМО – 5 фев. Двух жительниц Владимирской области задержали по подозрению в краже порядка 400 тысяч рублей у пожилой женщины в Подмосковье, злоумышленницы втерлись к ней в доверие, представившись сотрудниками пенсионного фонда, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

Полицейскими МУ МВД России «Одинцовское» задержаны подозреваемые в хищении денежных средств у 84-летней пенсионерки, ими оказались две уроженки Владимирской области 29 и 34 лет.

«Установлено, что злоумышленницы под видом работников пенсионного фонда проникли в квартиру к 84-летней женщине и сообщили ей о необходимости написания заявления якобы для замены пенсионного удостоверения на документ нового образца. В ходе разговора мошенницы отвлекли внимание пенсионерки и похитили ювелирные украшения, а также около 400 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в городском округе Балашиха.

«В ходе досмотра подозреваемых сотрудниками полиции обнаружена и изъята часть похищенного имущества, а также два парика и очки, использовавшиеся для маскировки при совершении преступления», – добавила Петрова.

Она пояснила, что по данному факту следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

«Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – заявила Петрова.

Правонарушителям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Всех, кто пострадал от противоправных действий задержанных, просим обращаться по телефонам: 8(495)-593-10-62, 8(495)-593-20-65», – заключила Петрова.