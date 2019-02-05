РИАМО – 5 фев. Для учащихся московских школ искусств и профильных колледжей в возрасте от 13 до 18 лет стартовал прием заявок на творческий конкурс «Арт-лаборатория», сообщается на сайте мэра столицы.

«Стартовал прием заявок на участие во втором сезоне городской программы для творческой молодежи «Арт-лаборатория». Она предназначена для учащихся московских школ искусств и профильных колледжей в возрасте от 13 до 18 лет. Для участия нужно до 15 февраля заполнить онлайн-анкету на mos.ru и описать в ней идею собственного арт-проекта», – говорится в сообщении.

В этом году жюри рассматривает работы по восьми направлениям, таким как: театральная постановка и перформанс, граффити и арт-объект, предметный и промышленный дизайн, VR-технологии и создание видеоигр, композиция и саунд-дизайн, мода, продюсирование и арт-менеджмент, уникальный проект.

«В 2019 году учеников творческой лаборатории ждет плодотворная работа сразу по восьми направлениям. Некоторые из них были в прошлом сезоне, но большая часть – это новинки: например, театральная постановка, продюсирование и арт-менеджмент, VR, мода, промышленный и предметный дизайн», – пояснила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Кроме того, новое направление «Твоя уникальная идея» позволяет участникам проекта воплотить замыслы, не вписывающиеся в рамки других категорий. Организаторы конкурса ввели эту номинацию, принимая во внимание тематическое и жанровое разнообразие творческих концепций, которые присылали на рассмотрение участники первого сезона.

«Кандидаты, которые пройдут конкурсный отбор, смогут реализовать свои арт-проекты под руководством высококлассных профессионалов в сфере искусства: архитекторов, композиторов, музыкантов, режиссеров, художников, скульпторов и дизайнеров. Среди наставников в новом сезоне – директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб, стрит-арт-художник Миша Most, дизайнер и автор перформансов Андрей Бартенев, проректор Наньянгской академии изящных искусств композитор Джойс Ко (Сингапур) и многие другие», – перечисляется в материале.

Посещать творческие мастерские и осуществлять свои идеи участники «Арт-лаборатории» будут в течение трех месяцев – с 1 марта до 30 мая. А 1 июня авторы лучших проектов представят их на Большом фестивале школ искусств в саду «Эрмитаж».

«Арт-лаборатория» впервые состоялась в прошлом году. Участники проекта создали архитектурный ансамбль для парка «Зарядье», открыли интерактивную выставку своих работ в Музее Москвы, сняли короткометражный фильм и записали музыкальный альбом, а также изучали арт-менеджмент, маркетинг, брендинг. Свои работы ребята также представили на Большом фестивале школ искусств в июне минувшего года.