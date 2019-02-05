РИАМО – 5 фев. В Москве завершили реставрацию жилого дома Павла Щапова, расположенного на территории бывшей Немецкой слободы, здание было построено в 1867 году в стиле эклектики, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Завершилась реставрация жилого дома Павла Щапова, возведенного в 1867 году в стиле эклектики. Здание создал архитектор Александр Вивьен, известный автор доходных домов Москвы того времени. Двухэтажное здание с мезонином и подвалом расположено на территории бывшей Немецкой слободы. Из-за того, что дом изначально строился под хозяйственные нужды, его главный, пышно оформленный фасад выходит во двор, а более скромно отделанный — на Большой Демидовский переулок», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что за полуторавековую историю дома его неоднократно перестраивали. Но фасады конца XIX века сохранились до наших дней. Так, со стороны двора здание имеет три фронтона (верхняя завершающая часть фасада, расположенная между скатами крыши и карнизом снизу). Центральный фронтон украшает картуш — декоративный элемент в виде неразвернутого свитка бумаги с эмблемой и инициалами «ПЩ» (Павел Щапов).

Кроме того, полукруглые окна обрамлены белокаменными колоннами. Карниз и пространство между этажами выделены поребриком (тип кирпичной кладки, в которой ряд кирпичей укладывается под углом к поверхности стены, то есть ребром наружу). Фасады отделаны рустом — штукатуркой, имитирующей каменную кладку.

Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов уточнил, что до начала работ дом был в плачевном состоянии. Сейчас зданию вернули его исторический облик. Сначала там провели противоаварийные работы — восстановили кирпичную кладку, а также укрепили несущие стены, фундамент и перекрытия.

«Белокаменный и лепной декор фасадов довольно хорошо сохранился. Специалистам потребовались лишь воссоздать его утраченные элементы. На завершающем этапе фасады выкрасили в светло-желтый цвет, а лепные детали — в белый. Именно так здание выглядело в конце XIX века», — заявил Емельянов.

Также он добавил, что в доме Щапова восстановили оконное остекление, в точности повторяющее оригинальное. Также была починена крыша особняка.

Жилой дом Павла Щапова — объект культурного наследия регионального значения. Все работы проводились по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства.