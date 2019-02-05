РИАМО – 5 фев. В Москве территорию рядом с конечной станции «розовой» линии метрополитена «Некрасовка» благоустроят в этом году, здесь появятся прогулочные дорожки, парковочные места, а тротуары расширят для удобства пешеходов и велосипедистов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году комплексное благоустройство проведут рядом со станцией метро «Некрасовка». На месте пустырей рядом с Рождественской улицей появятся прогулочные дорожки, а вдоль проезжей части поблизости от станции подземки обустроят парковочные карманы. Тротуары расширят и сделают удобнее как для пешеходов, так и для велосипедистов», - говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы отметил, что существующие тротуары, которые ведут к будущей станции метро, узкие и требуют ремонта, кроме того, они недостаточно освещены.

«Жители попросили благоустроить пустыри, расположенные на пути к «Некрасовке», создать спортивные и детские площадки. Было принято решение провести комплексное благоустройство территории площадью 45 гектаров. Оно позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность новой станции метро», — добавил представитель пресс-службы департамента.

Так, пустыри у домов 25 и 31 на Рождественской улице превратят в прогулочную зону с пешеходными и велосипедными дорожками, лавочками, детскими и спортивными площадками. Там разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, установят фонари с энергосберегающими лампами.

На Некрасовской линии протяженностью более 15 километров расположатся восемь станций. Строительство участка «розовой» ветки метро «Некрасовка» — «Лухмановская» — «Улица Дмитриевского» — «Косино» уже завершено. Сейчас там ведутся пусконаладочные работы, идет монтаж оборудования.

Открытие «розовой» ветки значительно улучшит транспортную доступность районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также Люберцы. Кроме того, новая ветка метро поможет разгрузить действующие Калининскую и Таганско-Краснопресненскую линии.