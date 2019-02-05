РИАМО - 5 фев. В столице в ночь на вторник на Промышленной улице загорелось складское помещение, подразделениям удалось потушить огонь, сведений о пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В 02:27 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Промышленная, дом 9, напротив.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений, по данному адресу было установлено, что происходит возгорание складского металлического строения. Подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара, площадь которого составляет 500 квадратных метров», – отмечается в сообщении.

Подразделения работали с соблюдением техники безопасности.

«Принятыми мерами в 04:40 локализовано, а в 05:41 ликвидировано», – добавляется в материале.

На месте пожара работала передвижная лаборатория МЧС, превышение ПДК вредных частиц в районе пожара не выявлено.

«Сведений о пострадавших на момент ликвидации не поступало», – заключается в сообщении.