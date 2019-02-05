РИАМО – 5 фев. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработали компактный автоматический шприцевой дозатор для ввода лекарственного раствора, новым устройством смогут воспользоваться врачи при чрезвычайных ситуациях, когда нужна экстренная медицинская помощь, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Инновационный медицинский аппарат разработали в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Это миниатюрный автоматический шприцевой дозатор для введения лекарственного раствора. Врачи могут использовать его в каретах скорой помощи, в местах массового скопления людей и при чрезвычайных происшествиях, когда требуется экстренная помощь до отправки в больницу», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что инновационный аппарат запатентован и получил государственную регистрацию. Его уже начали выпускать.

Кроме того, автоматический шприцевой дозатор (или шприцевой насос) обеспечивает дозированное введение лекарственного средства через заданный промежуток времени. Для его запуска в работу достаточно только выбрать нужный режим и установить скорость вливания препарата. Обычно дозаторы используют для внутривенной анестезии или сердечно-легочной реанимации.

Новый прибор примерно в шесть раз легче аналогов. Он весит всего 300 граммов, в то время как его предшественники — от 1,8 до трех килограммов. Устройство в два раза компактнее других моделей: его длина составляет почти 17 сантиметров, высота — около девяти сантиметров, а ширина — всего три сантиметра. Медики смогут без труда носить такой аппарат в сумке, в то время как другие модели дозаторов удобно применять только в больнице.

«Врачи скорой помощи чаще всего работают в полевых условиях — например, на улицах и дорогах. Им нужно носить с собой все аппараты для оказания первой помощи. Вес, габариты устройства, а также скорость его подключения могут стать решающими факторами при спасении жизни человека. Мы создали шприцевой дозатор, который не уступает по технологичности аналогам, но он легкий и компактный. Ввести лекарство с его помощью быстро и просто. При этом наш прибор стоит дешевле, чем его аналоги», — отметил руководитель компании-разработчика аппарата, резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» Гарегин Мамджян.

Такие шприцевые дозаторы могут быть полезны на городских станциях скорой помощи.