РИАМО – 5 фев. Более 1,4 миллиона человек совершили поездки в ночное время на наземном городском пассажирском транспорте столицы в прошлом году, каждую ночь такие автобусы и трамваи перевозят около четырех тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Самыми востребованными стали автобусы, следующие по маршруту Н1. На них можно добраться от аэропорта «Шереметьево» до центра столицы. За год этим маршрутом воспользовались 247 тысяч горожан», - отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, ночные автобусы и трамваи — это один из наиболее удобных и экономных способов добраться домой в темное время суток, когда остальной общественный транспорт уже не работает.

На сайте добавляется, что 13 ночных маршрутов наземного транспорта связывают отдаленные районы города с центром. У девяти автобусов конечная остановка расположена рядом со станцией метро «Китай-город». Ночью до нее можно добраться на автобусах Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н11 и М10. Здесь же пересаживаются на другие ночные автобусы или трамваи.

Интервал движения на всех ночных маршрутах — 30 минут, на кольцевом маршруте Б — 15 минут. Уточнить расписание автобусов можно на сайте Мосгортранса.