РИАМО - 5 фев. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, минимальная температура воздуха составит до минус пяти градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве от минус трех до минус одного градуса, по области от минус пяти до нуля градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет северо-западного направления, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 759 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц выше нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия формируют дискомфортную погоду, неблагоприятную как для метеочувствительных людей, так и для практически здоровых.

В такие дни следует поддерживать организм, полезны не нагрузочные виды зимнего спорта, а поливитамины и адаптогены.