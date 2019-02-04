РИАМО – 4 фев. В Подмосковье незаконному добытчику песка придется выплатить штраф в 27 миллионов за ущерб, нанесенный почвам, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Девятый арбитражный апелляционный суд вынес постановление по апелляционной жалобе ООО «Сервисные системы», которое пыталось опротестовать наказание за незаконную недродобычу вблизи деревни Бельково Раменского района.

«Ранее инспекторы эконадзора установили, что общество проводило работы по обустройству пруда, и попутно добывало полезные ископаемые, не оформив лицензию на недродобычу. В ходе расследования выяснилось, что таким образом ООО добыло почти 150 тысяч кубометров песка и пескогрунта», – отмечается в сообщении.

За это нарушение общество было оштрафовано на 1 миллион рублей.

«Кроме того, специалисты Минэкологии рассчитали ущерб, нанесенный недрам, который составил более 27 миллионов рублей. Ведомство обратилось в суд с исковым заявлением о компенсации данного ущерба», – поясняется в материале.

Арбитражный суд вынес решение в пользу Минэкологии. Нарушители пытались опротестовать решение, но апелляционный суд подтвердил правоту надзорного ведомства.

В Минэкологии напомнили, что в течение 2018 года инспекторы эконадзора выявили и пресекли попытки незаконной добычи полезных ископаемых в шести районах Московской области.