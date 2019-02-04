РИАМО – 4 фев. Зампред правительства Московской области Игорь Тресков и министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик посетили городской округ Богородский, в рамках визита они обсудили повышение качества работы общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Также чиновники провели встречу с коллективами автоколонны 1783 ГУП МО «Мострансавто», Раменского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» и пообщались с местными жителями.

«Всего в Богородском округе 70 маршрутов, а автопарк округа насчитывает свыше 550 автобусов. В этом году в автоколонну будет закуплено еще 37 новых автобусов. Из 10,5 тысяч автобусов, ежедневно выезжающих на маршруты в Московской области, более половины приобретены в последние два года. В этом году обновление автобусного парка региона продолжится», – сказал Тресков.

Кроме того, правительство области в нынешнем году особое внимание будет уделять повышению качества работы общественного транспорта. Перевозки в Подмосковье должны быть безопасными и комфортными.

«К концу 2019 года 95% маршрутов должны четко соблюдать расписание, во всех транспортных средствах должны быть установлены стационарные валидаторы для безналичной оплаты проезда, видеокамеры для контроля работы маршрутов и водителей», – добавил Тресков.

При администрации городского округа Богородский будет создана рабочая группа, в которую войдут специалисты МТДИ, администрации и жители. Рабочая группа должна выработать приемлемый и комфортный график движения автобусов для жителей округа. На встрече также обсудили предстоящий ремонт дорог и строительство новых дорожных объектов на территории округа.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик пояснил, что в этом году в Богородском округе запланировано отремонтировать 97 дорог протяженностью свыше 85 километров.

«Из них 39 километров будет отремонтировано на региональных дорогах и 46 километров на муниципальной дорожной сети. Сейчас в Ногинске ведется строительство ЦКАД в обход города, что позволит снизить транзит через город», – резюмировал Гержик.