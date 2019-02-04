РИАМО - 4 фев. В Московской области официально заработала комиссия по рассмотрению споров по кадастровой оценке при министерстве имущественных отношений региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Официально начала свою работу комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при министерстве имущественных отношений Московской области. Она была создана в конце декабря 2018 года согласно федеральному закону №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», а 1 февраля окончательно утвержден ее состав», – сказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

По его словам, обращения будут рассматривать представители управления Росреестра по Московской области, Торгово-промышленной палаты региона, уполномоченного по защите прав предпринимателей и другие профессионалы отрасли.

Лавряков пояснил, что жители региона могут обратиться как в ГБУ «Центр кадастровой оценки», так и в комиссию при министерстве.

Так, при возникновении технических и кадастровых ошибок, таких как несоответствие площади или данных о недвижимости, обращаться нужно в Центр кадастровой оценки Московской области.

В случае, если кадастровая стоимость недвижимости обозначена выше рыночной или, по мнению собственника, не соответствует ей, можно подать обращение в комиссию при Минмособлимуществе. Для этого необходимо заказать у оценщика отчет о рыночной стоимости и привезти его по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1. В течение пяти дней сотрудники министерства дадут ответ, верно ли оформлено заявление или в нем не хватает какого-то документа, а в течение 30 дней состоится заседание по рассмотрению заявления.

В ближайшее время подать документы в комиссию можно будет через МФЦ и региональный портал госуслуг.