РИАМО - 4 фев. Для приобретения нового медицинского оборудования в медучреждения подмосковного Можайска выделили около 40 миллионов рублей, в частности в округе появится новый рентген-аппарат, сообщил журналистам министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

В понедельник в подмосковном Можайске прошла встреча администрации округа с населением. На встрече присутствует министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев и заместитель министра ЖКХ Подмосковья Алексей Пятанов.

«Для Можайска у нас запланировано в этом году приобретение оборудование на порядка 40 миллионов рублей. Из основного - это рентген-аппарат на три рабочих места и лапароскопическая стойка», - сказал Матвеев.

Он отметил, что также в Можайске следует пересмотреть систему записи на приемы к определенным специалистам.

«Самое первое, что мы должны сделать, - это организовать работу аптечных пунктов на базе наших фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий там, где нет конкретных медицинских организаций, потому что это наша обязанность по закону», - сказал Матвеев.